Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатора Алтайского края Виктора Томенко положили в Краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией, сообщил официальный сайт администрации региона.

22 сентября Томенко сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. До сих пор он лечился дома. Ему стало хуже. Теперь у губернатора тест на коронавирус оказался отрицательным.

Исполняющим обязанности губернатора региона назначен зампред правительства края Виталий Снесарь, сообщила пресс-служба.