Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не контактировал с российскими чиновниками в 2014 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бывший командир донецких ополченцев Олег Пулатов заявил, что пока воевал в Донбассе, не контактировал с российскими чиновниками, а подконтрольные ему подразделения не принадлежали к российской армии. Его адвокаты представили видеозаписи с его показаниями в суде по делу о катастрофе рейса MH17.

"Я ни с кем из должностных лиц Российской Федерации контактов не поддерживал, у меня времени не было на это и это не было в моей компетенции", - сказал он.

Под его командованием были добровольцы как из числа местных жителей, так и "из числа жителей других стран".

Адвокаты 3 ноября после перерыва, о котором они попросили в сентябре, представили суду две видеозаписи, сделанные 16 февраля и 22 октября, когда они ездили в Россию для встречи с клиентом. В конце сентября они говорили, что он выразил намерение выступить перед судом, несмотря на их возражения.

Ранее во вторник суд услышал, что Пулатов не видел ракет "Бук", пока воевал в Донбассе, по крайней мере у его подчиненных. Он допустил, что его соратники могли упоминать "Буки" в телефонных переговорах, чтобы дезинформировать украинских военных в случае перехвата. По его сведениям, системы "Бук" были у украинских военных в Зарощинском, а у ДНР были такие ПВО, как "Стрела-3" и "Стрела-10". О сбитом самолете он узнал из радиопереговров.

На вопрос, кто сбил лайнер, он отвечать не стал и предоставил суду это выяснять.

"Это очень трудный вопрос, учитывая те факты, которые мы услышали из радиоперехвата. Если я начну рассуждать на эту тему или предполагать, это, по-моему, будет неправильно. В этом должен разобраться суд без того чтобы кто-то оказывал свое давление, или играл на чувствах родственников погибших", - сказал он.

Он заверил, что готов продолжать сотрудничать с судом и отвечать на последующие вопросы, если такие появятся, поскольку скрывать ему нечего. Целью своего участия в процессе он назвал не оправдания, а помощь в поиске настоящих виновных.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года под Донецком, когда летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Крушения расследовала международная следственная группа под руководством Нидерландов.

До суда дошло дело трех граждан России и одного украинца, которых следствие считает причастными к организации переправки российского "Бука" в Донбасс и обратно. Это Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова, сами подсудимые в Нидерланды не поехали.