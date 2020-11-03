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Погибший в Турции россиянин был директором спецшколы в Татарстане

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Погибший при крушении прогулочного катера в турецкой Анталье россиянин был директором школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане.

Погибший - Данияр Мухитов, он находился в Турции в отпуске, сообщила во вторник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в результате крушения туристического катера в Анталье, он остался в трюме затонувшего судна.

По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Генконсульстве России в Анталье.

По данным дипломатов, около 10:00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиров высадили на мель. В трюме затонувшего судна нашли тело гражданина России 1983 года рождения.

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Турция Данияр Мухитов

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