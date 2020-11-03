Что произошло за день: вторник, 3 ноября

Новые данные о теракте в Вене, рекордное число выздоровевших COVID-пациентов в России и подготовка магазинов в США к погромам после выборов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв теракта в Вене достигло четырех. Ранения получили 22 человека. По данным МВД страны, убитый террорист имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, газета Falter сообщила о его попытке попасть в Сирию. По данным Kronen Zeitung, в Линце задержали еще одного террориста.

- В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 15 331 человек - это максимальное значение за всю пандемию.

- Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Белоруссии. Литва сразу объявила о прекращении закупок электроэнергии у Белоруссии.

- Дома у подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова нашли пенсионера в наручниках. В квартире также находился мужчина, который, по словам пострадавшего, вымогал у него квартиры. Сам фигурант дела арестован.

- Ozon косвенно подтвердил сообщения о готовившейся сделке со Сбербанком. В проспекте к предстоящему IPO говорится, что соглашение было расторгнуто, и на этот случай предусмотрен штраф на сумму 1 млрд рублей. В июне агентство Reuters сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon.

- В Анталье при крушении катера погиб россиянин. Он оказался в трюме затонувшего судна. Погибший - Данияр Мухитов, директор школы для детей с ограниченными возможностями в Татарстане.

- Магазины в крупных городах США начали готовиться к погромам после президентских выборов. Витрины закрывают листами фанеры. Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой 2,5 м.