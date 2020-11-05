Продвижением отдыха в России займется новая организация

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для продвижения туризма в России правительство хочет учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) "Развитие туризма", руководить которой будет Ростуризм. Проект соответствующего постановления опубликован на правовом портале правительства.

АНО будет должна содействовать "разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта", а также помогать в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом рынке.

Опыт развития туризма в странах-лидерах и темпы роста у них въездного и внутреннего туризма указывают, что в России необходим центр маркетинговых компетенций, который позволит эффективно продвигать внутренние маршруты и в итоге достичь цели стратегии по развитию туризма до 2035 года.

Финансироваться АНО будет за счет субсидий из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Ростуризму на соответствующий финансовый год и плановый период. В 2021 году организация получит 1,3 млрд рублей.

АНО "Развитие туризма" также будет отслеживать узнаваемость российского туристического бренда и анализировать потребительское отношение к нему, участвовать в разработке концепций организации и обеспечения деятельности туристско-информационных центров (ТИЦ), представительств и филиалов организации на территории России и за рубежом.

Она также будет создавать и продвигать сайты, мобильные приложения и иные решения рекламного и PR-характера, способствующие продвижению национального и региональных туристических продуктов России на внутреннем и мировом рынках, проводить выставки, деловые и культурные программы и другие мероприятия по туризму, проводить научные исследования и выполнять иные функции.

В 2019 году глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что ведомство планирует создать "центр маркетинговых компетенций". Она подчеркивала, что организационно-правовая форма некоммерческой организации наиболее удобна для такого проекта, так как это "гибкий механизм для принятия быстрых решений", которых требует сфера маркетинга.