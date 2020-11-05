Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Продвижением отдыха в России займется новая организация

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для продвижения туризма в России правительство хочет учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) "Развитие туризма", руководить которой будет Ростуризм. Проект соответствующего постановления опубликован на правовом портале правительства.

АНО будет должна содействовать "разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта", а также помогать в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом рынке.

Опыт развития туризма в странах-лидерах и темпы роста у них въездного и внутреннего туризма указывают, что в России необходим центр маркетинговых компетенций, который позволит эффективно продвигать внутренние маршруты и в итоге достичь цели стратегии по развитию туризма до 2035 года.

Финансироваться АНО будет за счет субсидий из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Ростуризму на соответствующий финансовый год и плановый период. В 2021 году организация получит 1,3 млрд рублей.

АНО "Развитие туризма" также будет отслеживать узнаваемость российского туристического бренда и анализировать потребительское отношение к нему, участвовать в разработке концепций организации и обеспечения деятельности туристско-информационных центров (ТИЦ), представительств и филиалов организации на территории России и за рубежом.

Она также будет создавать и продвигать сайты, мобильные приложения и иные решения рекламного и PR-характера, способствующие продвижению национального и региональных туристических продуктов России на внутреннем и мировом рынках, проводить выставки, деловые и культурные программы и другие мероприятия по туризму, проводить научные исследования и выполнять иные функции.

В 2019 году глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что ведомство планирует создать "центр маркетинговых компетенций". Она подчеркивала, что организационно-правовая форма некоммерческой организации наиболее удобна для такого проекта, так как это "гибкий механизм для принятия быстрых решений", которых требует сфера маркетинга.

Ростуризм АНО Развитие туризма Зарина Догузова правительство

Новости по теме

Новости

Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми

Министр здравоохранения Омской области уволена после ЧП со скорыми

Грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней

Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвала возможным одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения
Пандемия коронавируса

Главный пульмонолог допустил ложноотрицательные результаты у трети тестов

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"
Изменение Конституции

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');