Курс рубля начал корректироваться вниз после взлета днем ранее

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к доллару и евро утром в пятницу на "Московской бирже" после сильного укрепления по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых драйверов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,19-77,38 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 31,75 копейки и составил 77,32 рубля за доллар. Евро подорожал на 43 копейки до 91,49 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 36,98 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,1384 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,29 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после сильного роста накануне. Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 4-5 ноября, как и ожидалось. Американский ЦБ подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что перспективы экономики США остаются "крайне неопределенными" в условиях пандемии коронавируса, и отметил некоторое замедление темпов восстановления экономической активности в последние месяцы. Несколько раз за время выступления Пауэлл призвал Конгресс принять новый пакет стимулирующих мер.

Тем временем вероятность принятия крупного пакета стимулов в США ослабевает, поскольку надежды на то, что демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, не оправдываются. Республиканцы, вероятно, сохранят контроль над Сенатом, а демократы - над Палатой представителей.

Таким образом, вне зависимости от того, кто станет президентом, принять новый пакет стимулирующих мер ему будет сложно, пишет Dow Jones.

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер. В центре внимания трейдеров остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 2,05%, до $40,09 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 2,24%, до $37,92 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8% на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.