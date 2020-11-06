Заболевшую COVID-19 женщину оштрафовали за визит в поликлинику

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Тюменской области Голышмановский районный суд оштрафовал женщину, заразившуюся коронавирусом, за визит в поликлинику. Как сообщила пресс-служба суда, она признана виновной в нарушении законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.2 ст. 6.3 КоАП).

Суд установил, что она сдала положительный анализ на коронавирус и получила постановление об амбулаторном лечении. Также она подписала расписку о том, что ознакомлена с санкциями за нарушение изоляции.

Несмотря на это, она пошла в поликлинику, затем зашла там в административный корпус и в кабинет главврача.

Штраф составил 7500 рублей.