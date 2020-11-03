Штрафы за несданный COVID-тест получили 2% приехавших из-за границы москвичей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - С момента возобновления авиасообщения на москвичей было составлено 1796 административных протоколов за то, что они, вернувшись в Москву из-за границы, не сдали требуемый ПЦР-тест на коронавирус, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

"Несмотря на доступность этой услуги в Москве, (...) по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и результаты тестирования не вносят в ЕПГУ в течение трех дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", - говорится в пресс-релизе.

Чиновники напомнили, что проведение анализа и передача его результата в систему - обязательное требование для всех, кто приезжает из-за рубежа.

Нарушителям вменяют ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Статья предусматривает штраф до 40 000 рублей, а если действия нарушителя повлекут вред здоровью других, штраф может увеличиться до 300 000 рублей.