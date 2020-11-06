От "Новой газеты" потребовали удаления выдержек из книги о терактах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Роскомнадзор (РКН) поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с сайта "Новой газеты" выдержек из книги "ФСБ взрывает Россию", признанной судом экстремистской, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По иску прокуратуры суд признал текст, размещенный "Новой газетой", относящимся к категории информации, доступ к которой подлежит ограничению. Материалы признаны экстремистскими. На основании требования Генпрокуратуры сегодня в адрес редакции "Новой газеты" будет направлено уведомление о необходимости удаления с сайта противоправного контента", - сообщили в пресс-службе РКН.

Ранее в ряде телеграм-каналов была опубликована информация о том, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении с сайта "Новой газеты" выдержек из книги "ФСБ взрывает Россию", которая решением Хорольского суда Приморского края 12 января 2015 года признана экстремистским материалом и включена в федеральный список экстремистских материалов.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, требование Роскомнадзора к ним пока не поступало.

"Когда мы получим уведомление Роскомнадзора, редколлегия его рассмотрит. Будем действовать по протоколу, который нам понятен. Там же должны быть приведены те конкретные материалы, которые мы должны убрать. Будем смотреть. Это же не первый случай такой. Отнесемся к этому серьезно, чтобы не получить предупреждения", - сказал Муратов.

Книга Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", посвященная конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году, была опубликована в 2002 году.