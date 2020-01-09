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В Думе предложили блокировать незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО мобильные

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесен проект закона, обязывающий операторов связи блокировать незаконно используемые мобильные в тюрьмах на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС).

Авторами законопроекта являются председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, зампред этого комитета Александр Хинштейн и глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Документ предлагает механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, сообщил журналистам в четверг Крашенинников. Согласно действующему законодательству, осужденным в тюрьмах, а также подозреваемым и обвиняемым в СИЗО, запрещается иметь при себе средства связи.

Кроме того, за попытку доставки гаджетов в исправительные учреждения и изоляторы предусмотрена административная ответственность, однако количество нарушений в этой сфере высоко.

Крашенинников отметил, что в 2018 году в учреждениях УИС было изъято 56249 средств связи, а за попытку передачи гаджетов на режимную территорию задержали 5064 человека. Кроме того, известно, что мобильная связь в местах лишения свободы используется зачастую для совершения различного рода преступлений, добавил депутат.

К ним относятся мошенничества; управление преступными группами, находящимися на свободе, координирование поставок в тюрьмы и СИЗО запрещенных предметов, наркотиков; оказание давления на свидетелей, а также на администрацию учреждений УИС.

Кроме того, через лицевые счета абонентских номеров сим-карт переводят денежные средства, за счет которых финансируются преступления, и осуществляется поддержка лидеров уголовно-преступной среды.

Органы УИС проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению незаконно используемых мобильных устройств. Однако возможность блокировки таких номеров в настоящее время ограничена - в соответствии с законом "Об оперативно-розыскной деятельности" это возможно только в случае угрозы жизни и здоровью лица, а также государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов - в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС.

Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или СИЗО.

Госдума УИС Павел Крашенников СИЗО Василий Пискарев Александр Хинштейн

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