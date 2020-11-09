В России поставлен новый антирекорд по заразившимся COVID-19

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 798 случаев, что является новым антирекордом за весь период распространения болезни. Умерли за сутки 256 пациентов, выписаны по выздоровлению 10,7 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 849 (26,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые за весь период распространения коронавирусной инфекции в РФ количество новых случаев за сутки превысило отметку в 21 тысячу. Психологический рубеж в 20 тысяч был преодолен в пятницу, 6 ноября.

По-прежнему наиболее высокие показатели фиксируются в Москве. В столице поставлен абсолютный рекорд по выявлениям за сутки - 6 897. Выписаны по выздоровлению 3 313 человек, умерли 72 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 30 793 человек, по выздоровлению выписаны - 1 335 141, в том числе 10 722 были выписаны за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 65,2 млн тестов на COVID-19, из них 526 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 425 117 человек.