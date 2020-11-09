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В РФ на этой неделе поставят первую промышленную партию COVID-вакцины

В РФ на этой неделе поставят первую промышленную партию COVID-вакцины
Фото: ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первая поставка вакцины от коронавируса в медучреждения в промышленных масштабах будет осуществлена на текущей неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На прошлой неделе в регистрационное удостоверение по производству вакцин от коронавирусной инфекции внесена первая мощная производственная площадка, и компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины именно с производственных площадок в непосредственно медицинские организации. Это первые поставки, которые наращиваются фактически в ежедневном режиме", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в режиме видеоконференции.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавируса. За весь период пандемии умерли 30 793 человека, вылечился 1 335 141 инфицированный. Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ в понедельник составил 21 798 случаев, что стало новым антирекордом.

Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

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