В РФ на этой неделе поставят первую промышленную партию COVID-вакцины

Фото: ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первая поставка вакцины от коронавируса в медучреждения в промышленных масштабах будет осуществлена на текущей неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На прошлой неделе в регистрационное удостоверение по производству вакцин от коронавирусной инфекции внесена первая мощная производственная площадка, и компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины именно с производственных площадок в непосредственно медицинские организации. Это первые поставки, которые наращиваются фактически в ежедневном режиме", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в режиме видеоконференции.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавируса. За весь период пандемии умерли 30 793 человека, вылечился 1 335 141 инфицированный. Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ в понедельник составил 21 798 случаев, что стало новым антирекордом.