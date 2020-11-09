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Медведев сообщил о росте числа тяжких преступлений в России

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Показатели уровня преступности в стране соответствуют прошлогодним и свидетельствуют о стабильной криминогенной обстановке, однако в РФ растет число тяжких и особо тяжких преступлений, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"В целом основные показатели уровня преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним, поэтому разговоры о всплесках, каких-то избыточных флуктуациях, движениях не подтверждаются", - сказал Медведев в ходе совещания, посвященного тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ.

Он рассказал, что число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть больше 1,5 млн.

"Это свидетельствует о том, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной", - сказал Медведев. По его словам, система общественной безопасности работает, в целом, без сбоев.

Однако, как заметил зампредседателя Совбеза, есть и проблемы. В частности, почти на 14% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. "Самый значительный прирост в 1,5 раза зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и в Республике Мордовия", - уточнил Медведев.

"При этом на 7,5% снизилась подростковая преступность. За январь-сентябрь раскрыто более 27 тыс. преступлений, совершенных лицами до 18 лет", - добавил Медведев.

Мошенники и высокие технологии

Зампред Совбеза также сообщил, что количество мошенничеств в России за последние месяцы увеличилось на треть, эти преступления по-прежнему представляют "серьезный вызов".

При этом Медведев заметил, что мошенники постоянно совершенствуют методики хищения денег у людей. Он обратил внимание, что в условиях пандемии коронавируса многие граждане и компании в своей деятельности перешли в цифровой формат, и эта тенденция не изменится даже после завершения пандемии.

"Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибермошенничеств совершается через Интернет, а свыше сорока процентов - при помощи средств мобильной связи", - сказал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза отметил, что "резко увеличилось число противоправных действий с использованием расчетных карт, и это тоже тенденция, на которую нужно обратить особое внимание".

Дмитрий Медведев Совбез РФ

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