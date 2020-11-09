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Госдуму попросили продлить льготы по НДС на внутренние авиаперевозки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые продлевают на 2021 год действие ставки НДС в размере 10% на перевозки пассажиров и багажа на внутренних авиарейсах.

Поправки на заседании думского комитета по бюджету в понедельник представил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"В целях поддержки российских авиакомпаний предлагается продлить на один год ставку НДС в размере 10% при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа через пункты маршрута, расположенные на территории Московского авиаузла", - сказал он. Комитет инициативу поддержал.

НДС в размере 10% на все внутренние авиаперевозки был введен в 2016 году на период до 2021 года. В прошлом году правительство сделало отдельное послабление для внутренних рейсов в обход Москвы - для них установили нулевой НДС, причем бессрочно. На все полеты в Крым, Калининград и города Дальнего Востока ставка также нулевая, и, по данным Минфина, менять ее не планируется. Между тем Минтранс РФ ранее выступал за обнуление НДС для всех внутренних авиаперевозок с 2021 до 2025 года. Как сообщалось, в начале сентября ведомство обратилось с просьбой поддержать это предложение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В ходе заседания думского комитета по бюджету также на 2021 год правительство предложило сохранить пониженную (1,6%) ставку по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования.

Поправки были внесены в законопроект N1022670-7, который планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Госдума

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