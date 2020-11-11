Случаи повторного заражения COVID-19 выявлены у медиков в Еврейской АО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Факты повторного заражения коронавирусом зафиксированы у пациентов, ранее переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Еврейской АО.

"На территории области уже фиксируются единичные случаи повторного заражения коронавирусом через 3-4 недели после получения отрицательных тестов. Чаще всего это встречается среди медицинских работников, имеющих высокую инфекционную нагрузку", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова.

Поэтому тем, кто уже перенес заболевание, рекомендуется продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.

Наибольшая доля заразившихся - почти 40% - среди трудоспособного населения региона возрастом от 30 до 45 лет.

Согласно информации пресс-службы, людей старше 65 лет среди заражающихся COVID-19 около 15%. Им надлежит соблюдать режим самоизоляции. Дети заражаются коронавирусом реже всего.

"Среди всех заразившихся коронавирусом доля школьников и воспитанников детских садов невелика - чуть более процента. Поэтому о переходе на дистанционное обучение речи не идет", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что карантин в детских коллективах будет вводиться точечно, если в классе или группе детского сада кто-то заразится. Отмечается, что в ЕАО количество выявленных случаев COVID-19 в целом незначительно снизилось.

Подчеркивается важность личной ответственности граждан - при малейших признаках недомогания и ОРВИ рекомендуется уведомить руководство, обратиться к медикам или работать из дома.

Всего в регионе за весь период пандемии выявлено 2 426 зараженных коронавирусом. Умерло 40 человек. Коечный фонд загружен на 93%.