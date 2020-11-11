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Голикова отвергла идею о создании центров реабилитации для врачей в отелях Турции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не посчитала здравой идею обратиться к турецким властям с просьбой перепрофилировать отели в центры реабилитации для переболевших коронавирусом российских врачей и пенсионеров.

"К сожалению, я не могу согласиться с вашими заявлениями по поводу того, что Турецкая Республика для нас должна перепрофилировать свои гостиничные комплексы", - сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы, стенограмма которой опубликована на сайте комитета Госдумы по охране здоровья.

предложение озвучил депутат Олег Нилов.

Голикова заявила, что "это исключительная компетенция руководства Турецкой Республики, и здесь, наверное, нам не следует им указывать, что им нужно делать за те средства, которые поступают в их бюджет".

Турция коронавирус Татьяна Голикова

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