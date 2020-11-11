МЧС назвало дни регулярных проверок систем оповещения населения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - С 2021 года МЧС будет проводить комплексные проверки систем оповещения населения с запуском электросирен централизованно дважды в год, сообщили в пресс-службе ведомства. Это будет первая среда марта и первая среда октября.

Результаты прошлых проверок готовности региональных и муниципальных систем в МЧС назвали "не вполне удовлетворительными". До мартовской проверки властям регионов и органам местного самоуправления нужно будет устранить выявленные недостатки и обеспечить полную готовность систем оповещения.

В рамках реализации основ госполитики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС совместно с Минцифры разработали нормативные правовые акты по вопросам оповещения населения, их уже зарегистрировал Минюст, добавили в пресс-службе.