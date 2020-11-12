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Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. 2019 год.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится и пройдет в необычном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что формат мероприятия прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.

Пресс-секретарь президента также заявил, что к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии.

Журналисты упомянули, что полпредства в федеральных округах начали составлять списки журналистов для участия в пресс-конференции. По их словам, именно полпредства могут стать площадкой для корреспондентов, которые хотят задать вопрос президенту.

"Действительно, в определенных местах, мы вам расскажем в каких, будут журналисты. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов. Поэтому наши планы мы корректируем на ежедневной основе в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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