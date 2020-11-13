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"Ведомости" узнали, что Apple получит в России частоты для технологии UWB

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам может выделить ООО "Эппл рус", "дочке" Apple Inс., частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ.

В документах говорится, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Решение будет приниматься на заседании 23 ноября, его действие - до 1 октября 2021 года.

В этом диапазоне будет тестироваться технология связи на малых расстояниях UWB (ultra wide band), которую поддерживают iPhone 11 и iPhone 12, рассказал изданию источник, знакомый с планами компании.

UWB технологически может заменить технологию Bluetooth - она имеет большую информационную вместимость и требует меньших энергозатрат. Технология позволяет достигать большей скорости обмена данными, а также увеличить расстояние, на котором устройства могут взаимодействовать до 300 метров. Она также позволяет точечно, без ввода пароля, передавать данные на находящиеся рядом устройства. Сейчас Apple – единственная компания, которая продвигает эту технологию.

Apple пыталась получить частоты на UWB в России в диапазоне 6 ГГц еще в прошлом году, но получила отказ ГКРЧ, так как на этих частотах работают радиолокаторы. Как объяснял изданию источник в компании-партнере производителей электроники, вероятность создания помех крайне мала: радиус действия UWB на открытой местности не превышает 300 м; маловероятно, что iPhone окажется на таком расстоянии от гражданского и, тем более, военного радара и создаст помехи.

Apple ГКРЧ

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