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Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth

Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth
Фото: Reuters

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила ООО "Эппл рус", "дочке" Apple, частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц для тестирования в РФ технологии связи на малых расстояниях UWB (ultra wide band), сообщил журналистам замглавы Минцифры Олег Иванов по итогам заседания.

Если результаты тестирования будут положительными, компания подаст заявку на рассмотрение вопроса по существу - получение частот для использования технологии в этом диапазоне, пояснил Иванов.

Тестирование будет проводиться для проверки электромагнитной совместимости устройств Apple с другим радиооборудованием.

UWB поддерживают iPhone 11 и iPhone 12. Эта технология может заменить Bluetooth - она имеет большую информационную вместимость и требует меньших энергозатрат.

Apple пыталась получить частоты на UWB в РФ в диапазоне 6 ГГц еще в прошлом году, но получила отказ ГКРЧ, так как на этих частотах работают радиолокаторы.

О том, что ГКРЧ может выделить Apple частоты для тестирования UWB ранее в ноябре писали "Ведомости".

Apple Минцифры Олег Иванов

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