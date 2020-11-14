Что произошло за день: суббота, 14 ноября

Армен Джигарханян и начало патрулирования Карабаха российскими военными

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер Армен Джигарханян. Актер скончался на 86-м году жизни. По словам друга артиста, причиной смерти стали возраст и болезни Джигарханяна. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище, прощание запланировано на 17 ноября.

- В России установлен очередной антирекорд по суточному COVID-приросту: 22 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Москве за сутки зарегистрировано 6427 заболевших, в столице с начала пандемии выявлено уже более 500 тыс. эпизодов инфицирования.

- Российская военная полиция приступила к патрулированию Карабаха. Как сообщили в Минобороны РФ, миротворцы выставили 12 наблюдательных постов. Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, заявил командующий российским миротворческим контингентом.

- Члены экипажа сбитого в Армении вертолета награждены орденом Мужества. Согласно указу президента РФ, награды удостоены старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно), старший лейтенант Роман Федин (посмертно).

- Суд арестовал обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска. Иван Кляйн заключен под стражу до 13 января 2021 года.