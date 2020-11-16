Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуации с коронавирусом в 55 регионах России находится в стадии стабилизации, в трех субъектах идет снижение заболеваемости, в 25 продолжается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в РФ остается напряженной, но она различна в различных субъектах РФ. На сегодняшний день хотела бы отметить, что в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации - 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект", - сказала Попова в понедельник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в стадии продолжающего роста заболеваемости COVID-19 находится 25 субъектов, а замедление роста регистрируется в двух регионах.

Диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 1,8 в Татарстане до практически 62 в Карелии. "Наиболее высокие значения этого показателя отмечаются в Карелии, Алтае, ЯНАО, Мурманской области и ряде других субъектов", - сказала Попова.

Она отметила, что из числа зарегистрированных за последние сутки случаев COVID-19 у более 55% больных он проявился как ОРВИ, бессимптомно им болеют 25%, а с внебольничной пневмонией среди них - 17,7%.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на возрастную структуру заболевших: на граждан старше 65 лет приходится 18%, на взрослых в остальных возрастах - 74% и на детей до 17 лет - 8% всей заболеваемости.

"Мы пришли к той структуре, которая была у нас в летние месяцы, и эта структура стабилизируется на сегодняшний день", - отметила Попова.

Ранее сообщалось, что среди заболевших растет доля лиц старше 65 лет.

В реанимации находятся 5,3 тыс. пациентов с коронавирусом - Мурашко

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на реанимационных койках в России находятся 5 300 пациентов, болеющих коронавирусом.

"Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Развернуто 263 тыс. коек. Количество госпитализаций продолжает расти. В настоящее время по стране занято 84% коек, значительно возросло количество пациентов в реанимациях. Занятость - 5300 коек", - сказал Мурашко.

Он отметил, что "резервный реанимационный фонд загружен менее чем на 25%, реанимационная защита полностью обеспечена".

По его словам, вместе с тем в 53 субъектах "занятость коечного фонда находится на цифрах ближе к 90%".

"В регионах проводятся мероприятия по этапности, как (койки - ИФ) используются в период оказания помощи при боевых действиях - то есть койки первичного приема и койки долечивания. Это позволяет качественно принимать тяжелых пациентов, освобождать интенсивную койку, переводя пациентов на койки для менее тяжелых", - сказал министр.

Он сообщил, что в последнюю неделю ситуация с обеспечением пациентов кислородом стабилизируется, но "по-прежнему держим (ее) на контроле". "Разворачиваемые койки должны иметь кислородное обеспечение, точки подключения", - отметил Мурашко.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что "вызывает озабоченность ситуация с оказанием помощи пациентам с коронавирусом в ряде регионов, отмечается нехватка медработников, достаточно высокий процент загруженности специализированных коек".

11 ноября Мурашко сообщал, что в реанимации находятся более 6 тыс. пациентов с коронавирусом.

Мишустин призвал регионы действовать на упреждение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания призвал регионы действовать на упреждение, не дожидаясь ухудшения ситуации с коронавирусом, и ориентироваться на рекомендации санитарных врачей.

"Еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ: в большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий, это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительством обеспечивается вся нормативная и методическая база для того, чтобы у субъектов РФ была возможность действовать проактивно.

"Прошу соблюдать неукоснительно санитарные правила, о которых только что сообщила Анна Юрьевна (Попова - ИФ), и контролировать их исполнение на уровне регионов. Еще раз хочу подчеркнуть: важно учитывать мнение главных санитарных врачей регионов при выработке стратегии введения ограничительных мероприятий. Для сохранения здоровья наших граждан необходимо действовать проактивно, не дожидаясь ухудшения ситуации", - сказал премьер.

В ходе заседания Попова сообщила о том, что в понедельник ведомство внесло изменения в постановление о профилактике новой коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что требования, которые вводятся в субъектах РФ, должны контролироваться регионами всеми возможными способами.

"Такое движение, такой тренд, безусловно, позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер", - сказала Попова.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ зарегистрированы 22 778 случаев COVID-19, что является новым антирекордом за все время пандемии в РФ. Кроме того, за сутки скончались 303 инфицированных, 13 864 человека были выписаны.