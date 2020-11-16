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Путин обсудил с Нетаньяху поставки российской вакцины от коронавируса

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В центре внимания была тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обсуждались перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле.

Затрагивалась также ситуация в ближневосточном регионе, добавили в пресс-службе. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

В августе временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне сообщил в интервью "Интерфаксу", что Израиль следит за успехами России по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, рассчитывает на сотрудничество по этой теме. "Конечно, эта разработка является интересной для Израиля. Мы следим за международными успехами, которые есть в других странах для создания вакцины от COVID", - сказал Ливне.

Он отметил, что Израиль также работает над своей вакциной, Израильский институт биологических исследований "находится на достаточно продвинутом этапе ее разработки".

"Я уверен, что мы должны сотрудничать - Израиль и Россия, в том числе по этому поводу. Наш министр здравоохранения Юлий Эдельштейн недавно отметил, что мы будем заинтересованы начать переговоры с Россией, если увидим, что этот препарат (новая вакцина - ИФ) действует", - добавил дипломат.

Владимир Путин Биньямин Нетаньяху коронавирус

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