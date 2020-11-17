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Володин назвал недопустимыми заочные решения Госдумы по резонансным темам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник призвал глав думских комитетов принимать решения по резонансным законопроектам только в очной форме.

"Это (заочное принятие решений - ИФ) недопустимо, уважаемые председатели комитетов. Какие бы вопросы вы в будущем ни рассматривали - но только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о резонансных вопросах, а вопросы семьи, детей у нас очень важные", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Спикер палаты отметил, что решение об одобрении законопроектов с поправками в Семейный кодекс об уточнении порядка изъятия детей из семьи было принято комитетом по госстроительству и законодательству опросным путем. В связи со значительным количеством обращений граждан Совет Думы "вынужден был вмешаться".

Как сообщалось ранее, разработчики законопроектов об уточнении порядка изъятия детей из семьи в понедельник отозвали свои инициативы для дальнейшей доработки. "Принято консолидированное решение и отозваны законопроекты: о порядке изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также законопроекты сенаторов о реформе семейного законодательства", - сказал журналистам соавтор одного из законопроектов, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Соавтор другой инициативы, сенатор Елена Мизулина ранее сообщила, что после отзыва законопроектов будет создана рабочая группа для подготовки единого документа на эту тему.

Госдума Вячеслав Володин

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