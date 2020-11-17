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Автомобиль въехал в толпу людей под Калининградом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская полиция проводит проверку по факту ДТП в поселке Холмогоровка Зеленоградского района, сообщила пресс-служба регионального УВД.

Там уточнили, что 79-летний водитель автомобиля Kia при начале движения с места перепутал педали. По предварительным данным, пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка.

В региональном правительстве пояснили, что, по данным областного Минздрава, двое пострадавших госпитализированы с травмами ног. Еще один гражданин получил шоковый синдром.

В региональной телекомпании "Каскад" сообщили, что в ДТП пострадал оператор, который снимал публичные слушания проекта железнодорожной линии. При ударе он перелетел с камерой через капот. Устанавливается диагноз, предварительно - перелом. Сломаны камера и микрофон.

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