Возбуждено дело о наезде на участников общественных слушаний под Калининградом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - По факту наезда 79-летнего водителя на группу людей в поселке Холмогоровка возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СКР по Калининградской области. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 264 УК).

По версии следствия, 17 октября днем подозреваемый не справился с управлением и въехал в группу участников публичных слушаний. Пострадали не меньше восьми человек.

По делы назначены экспертизы. Подозреваемый находится на свободе под обязательство о явке.

В областной прокуратуре объяснили, что дело передали из полиции в СК, поскольку расследование будет сложным и потребует "выяснения и оценки всех обстоятельств произошедшего, в том числе вопросов обеспечения безопасности во время проведения публичного мероприятия".

Ранее в полиции предполагали, что водитель мог перепутать педали.

Пострадали участники слушаний о проекте строительства железной дороги и телеоператор компании "Каскад", снимавший там репортаж.