Глава Минздрава сообщил о 221 тысяче госпитализированных с COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России в стационарах лечатся 221 000 человек с подтвержденным коронавирусом, и еще более 1,1 млн человек находятся под наблюдением, заявил на совещании у президента министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Еще 17 000 пациентов находятся на лечении со внебольничными пневмониямии различных этиологий, добавил он.

"Среди госпитализированных 10% - это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения", - уточнил глава Минздрава.

На искусственной вентиляции легких находятся около 5000 человек. Пациенты, "которые находятся на неинвазивной вентиляции легких ли под наблюдением" занимают 20% коек в реанимации, сказал он.

"В летний период койки мы перепрофилировали обратно в оказание помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, это очень важно, потому что востребованность всех видов помощи необходима, - напомнил Мурашко. - При нарастании заболеваемости 184 000 коек были возвращены вновь для оказания помощи пациентов с инфекционными болезнями".

Министр заключил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, как и во всем мире, и в стране "идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении".