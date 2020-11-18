Путин потребовал не приукрашивать ситуацию с COVID-19 в России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом по стране в целом контролируемая, но в ряде регионов она очень сложная, тревожит высокий уровень смертности; он также призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с COVID-19, назвав такую практику "абсолютно недопустимой".

"Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет количество тяжелых осложнений, самое тревожное - повышается уровень смертности", - заявил глава государства на совещании, посвященном вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в среду. Путин пообещал, что о теме смертности "мы поговорим отдельно".

По словам главы государства, "относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах также не должны нас успокаивать, а, напротив, это может вызывать вопросы качества диагностики, своевременного выявления болезни, к организации амбулаторного наблюдения и к эффективности лечения на дому".

"Я просил бы коллег в правительстве и в субъектах Федерации сфокусировать на этом самое пристальное внимание", - сказал президент.

Он также обратился к главам регионов, напомнив им о том, что руководители субъектов РФ "получили широкие полномочия" по борьбе с эпидемией, и выразил надежду, что они будут ответственно относиться к принятию необходимых мер и решений.

"Ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию"

"Личную ответственность никто не снимал, и конечно ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо, и делать вид, что все нормально, благостные отчеты и замалчивание никому не нужны: ни здесь в центре, ни на местах", - сказал он.

"Задача всех глав регионов, ваших команд, настойчиво ежедневно, я бы сказал в ежечасном режиме, оперативно решать возникающие проблемы. Постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения", - пояснил Путин.

Он отметил, что это касается как лечения больных коронавирусом, так и плановой медпомощи людям. "Если есть сбои, я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - подчеркнул президент.

По его словам, "большинство врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают все возможное и даже невозможное".

"Рискуют собой, чтобы помочь людям. Сами, будучи больными, помогают и продолжают работать. И не допустимо, когда их колоссальные усилия и тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым", - сказал Путин.

"Нельзя допустить ни одного сбоя"

Он заявил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, но нельзя допустить ни одного сбоя. "Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это все весной. Мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать в ходе лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя", - сказал Путин.

Он отметил, что все ответственные структуры, включая координационный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета, должны работать и держать ситуацию под контролем.

Путин добавил, что важно для повышения эффективности борьбы с коронавирусом активно задействовать опыт ведущих российских компаний, научных и медицинских учреждений.

"Сейчас недопустима любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность поддержки людей, их защита - ключевой критерий работы всех уровней власти", - подчеркнул президент.

По данным оперативного штаба на среду, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 985 случаев, при этом выздоровели и были выписаны 25 179 человек, что является абсолютным рекордом за весь период пандемии, также, как и число зафиксированных летальных исходов - 456. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 991 998 случаев коронавирусной инфекции, 34 387 умерших и 1 501 083 выписанных.