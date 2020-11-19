Путин пока не планирует выступать с обращением к нации из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением к россиянам по теме коронавируса, как он это делал весной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается обращения к нации, то президент это делает по мере того, как возникает необходимость", - сказал он журналистам. "В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что в среду, 18 ноября, глава государства провел совещание с членами правительства, посвященное теме коронавируса, которое было публичным.

"Поэтому сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях", - подытожил Песков.

Путин весной этого года несколько раз выступал с телеобращениями к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Во время первого такого выступления он объявил о введении нерабочей недели в конце марта - начале апреля. Во время второго обращения было объявлено о продлении режима нерабочих дней.