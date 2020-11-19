В Дирекцию по обслуживанию системы здравоохранения Омской области пришла ФСБ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ опрашивают работников Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в четверг.

"Проводится проверка (...) Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, в рамках которой у сотрудников берутся пояснения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что на текущий момент никто из работников организации не задержан.

"Просто проводится проверка, там нет ни обысков, ни задержания. Он (руководитель Дирекции Виктор Бабиков - ИФ) дает пояснения по интересующей информации. Формулировка "задержание" некорректна", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В связи с чем в организации, занимающейся медицинскими госзакупками, проводится проверка и опрашиваются сотрудники, собеседник агентства не уточнил.

В региональном Минздраве информацию о проверке подтвердили.

Ранее местные СМИ сообщили о задержании руководителя Дирекции Бабикова, а также о выемке документов в бухгалтерии организации.

Бабиков возглавил Дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области в мае 2020 года. На эту должность его назначила экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

5 ноября после скандального инцидента со скорыми, которые привезли двух тяжелых пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава, поскольку на протяжении нескольких часов их не приняло ни одно медучреждение, губернатор Омской области Александр Бурков отправил Солдатову в отставку. После этого свои должности также оставили заместители министра, приглашенные Солдатовой из Подмосковья.