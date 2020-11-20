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Подозреваемый в похищении семилетнего ребенка задержан во Владимирской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Во Владимирской области сотрудники полиции при силовой поддержки Росгвардии задержали подозреваемого в похищении 7-летнего ребенка, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Также официальный представитель МВД добавила, что в настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

28 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако они оказались безрезультатными.

Владимирская область

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