Похититель ребенка под Владимиром готовился к преступлению еще с лета

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Следствие считает, что похититель 7-летнего мальчика во Владимирской области готовился к преступлению заранее, а после похищения тщательно соблюдал меры конспирации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявила Волк журналистам в пятницу, подозреваемый еще летом этого года купил автомобиль, а также дом с подвалом на окраине деревни во Владимирской области.

По ее словам, 28 сентября подозреваемый проезжал в районе поселка Горки и заметил мальчика, находящегося без сопровождения взрослых. Он схватил ребенка, затолкал в машину и привез в свой дом.

"Все это время он (подозреваемый - ИФ) вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь", - отметила представитель МВД.

Волк сообщила, что найти пропавшего ребенка российским полицейским помогли зарубежные коллеги. По каналам Интерпола МВД РФ получило информацию о публикациях в теневом сегменте интернета, в которых говорилось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика, сказала Волк. В ходе проведенной спецоперации эти сведения подтвердились, отметила она.

В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы, заключила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 28 сентября 7-летний мальчик, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако они оказались безрезультатными.

Ранее в пятницу Волк сообщила, что по подозрению в похищении ребенка был задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме был обнаружен разыскиваемый мальчик. Его вскоре передали родителям.