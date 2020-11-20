Во Владивостоке бездомный погиб под ледяным дождем

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В центре Владивостока у Покровского кафедрального собора нашли тело бездомного, вмерзшее в лед, сообщили в ГУ МВД Приморья. Полицейские установили его личность. Ему было 60 лет.

В полиции отметили, что это была "биологическая смерть". Экспертиза установит причину.

Ранее фотографии умершего появились в соцсетях.

В ночь на четверг циклон принес в Приморье дождь, снег, сильный ветер и ледяной дождь. Более 150 000 человек остались без электроснабжения, эти сбои также сказались на водоснабжении и отоплении.

Метеорологи заявили, что толщина обледенения оказалась аномально высокой, до 12 миллиметров на проводах и ветках, такого не наблюдалось последние тридцать лет.