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Минобрнауки заявило, что не может распорядиться о снижении платы в вузах

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ не может начать процесс снижения вузами стоимости обучения при переходе на дистанционную форму обучения, сообщили в ведомстве.

"Минобрнауки не может инициировать вопрос о снижении вузами платы за договорное обучение, это находится в компетенции самих вузов, так как они имеют определенную законом "Об образовании" монополию на установление стоимости платных услуг", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Данный вопрос относится к договорным отношениям между вузами и студентами, обучающимися по договору об оказании платных образовательных услуг. Вузы вправе снизить стоимость услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств", - уточнили в пресс-службе.

В Минобрнауки добавили, что ключевым требованием ведомства к вузам при переходе на дистанционное обучение является сохранение качества образовательного процесса, а "недостаточная финансовая обеспеченность приводит к возникновению дефицита средств у образовательной организации и, как следствие, снижению качества оказания услуг".

"Сохранение качества образования при переходе на удаленный формат обучения требует от вузов большего времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям: увеличиваются затраты вуза на развитие инфраструктуры, значительно возрастает нагрузка на преподавателей, многие из которых ранее не имели опыта работы в виртуальной среде", - считают в Минобрнауки.

На этой неделе группа студентов Московского государственного университета им. Ломоносова, обучающихся на платной основе, заявила о намерении подать иск к вузу с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на дистанционное обучение.

В свою очередь в МГУ заявили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях COVID-19.

При этом МГУ направит около 30 млн рублей внебюджетных средств на оказание поддержки студентам в связи с переходом на дистанционную форму обучения из-за коронавируса.

Минобрнауки РФ

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