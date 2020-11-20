Главный инфекционист РФ заявил, что ремдесивир доказал свою эффективность

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лекарство от коронавируса "ремдесивир" доказало свою эффективность, поэтому было включено в рекомендации Минздрава, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Ремдесивир был включен во временные методические рекомендации Минздрава России, основываясь на убедительных данных нескольких рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах", - сказал Чуланов журналистам в пятницу.

Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать ремдесивир при лечении пациентов с COVID-19, вне зависимости от тяжести их заболевания, так как сейчас нет доказательств, что это лекарство помогает эффективно бороться с коронавирусом.

Ремдесивир – это противовирусное лекарство, которое создала и выпускает американская Gilead Sciences под брендом "Веклури".

В октябре 2020 ремдесивир был зарегистрирован в России, а Минздрав внес его в список средств, рекомендованных при COVID-19.