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Главный инфекционист РФ заявил, что ремдесивир доказал свою эффективность

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лекарство от коронавируса "ремдесивир" доказало свою эффективность, поэтому было включено в рекомендации Минздрава, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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"Ремдесивир был включен во временные методические рекомендации Минздрава России, основываясь на убедительных данных нескольких рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах", - сказал Чуланов журналистам в пятницу.

Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать ремдесивир при лечении пациентов с COVID-19, вне зависимости от тяжести их заболевания, так как сейчас нет доказательств, что это лекарство помогает эффективно бороться с коронавирусом.

Ремдесивир – это противовирусное лекарство, которое создала и выпускает американская Gilead Sciences под брендом "Веклури".

В октябре 2020 ремдесивир был зарегистрирован в России, а Минздрав внес его в список средств, рекомендованных при COVID-19.

Минздрав РФ коронавирус

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