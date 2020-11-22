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Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой

Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой
Последствия сильного циклона во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Часть жителей Владивостока четвертый день остается без электричества, воды и тепла.

Наиболее острая ситуация сложилась в Первомайском районе. Его объехали губернатор края Олег Кожемяко вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Из-за того, что ранее в районе Морского кладбища рухнула ЛЭП, жители района уже четвертый день остаются без света, воды и тепла в квартирах, говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края в воскресенье.

Пока электрики восстанавливают электроснабжение, правительство края принимает экстренные меры, чтобы обеспечить людей всем необходимым.

Так, в школе №25 жителей города обеспечивают горячим питанием. В районе остановки Трудовая установлены полевая кухня и палатка, где можно зарядить телефоны. Здесь людям бесплатно раздают питьевую воду и газовые баллоны. Рядом в школе №45 развернут пункт временного размещения. На площади Окатовая установлена пожарная цистерна с технической водой, развернута полевая кухня.

"Сегодня в городе будет развернуто десять полевых кухонь с горячей кашей и чаем. Раздадим людям три тысячи газовых баллонов", - приводятся в сообщении слова Гуменюка.

Кожемяко также побывал на месте упавшей ЛЭП. Здесь более 50 человек - сотрудники АО "ДРСК" и МЧС - очищают местность от поваленных деревьев, распиливают рухнувшую опору, чтобы в ближайшее время приступить к установке новой. В ближайшее время также будет задействована тяжелая техника - бульдозер и кран.

"Ситуация сложная, люди уже несколько дней находятся без света и воды. Но мы будем шаг за шагом сдвигать данную ситуацию. Стянули 120 генераторов со всего края, электрики работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию на Чуркине", - сказал губернатор.

В частном секторе, где нет света, власти установят буржуйки для приготовления еды.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства, в рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.

Аномальный ледяной дождь

В ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. В домах многих жителей региона отсутствует водоснабжение и отопление.

Сейчас циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся к четвергу. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 013 человек и 446 единицы техники.

По состоянию на 21 ноября, без электроснабжения оставались 130 тысяч человек в 21 населенном пункте в десяти муниципальных образованиях (Артёмовский, Владивостокский городские округа, Хасанский, Яковлевский, Шкотовский, Надеждинский, Михайловский, Черниговский, Анучинский муниципальные районы, город Большой Камень).

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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Владивосток

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