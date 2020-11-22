Метель оставила без света около 1,5 тыс. жителей Новгородской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обильный снегопад и порывистый ветер оставили без электричества около 1,5 тыс. жителей Любытинского района Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как рассказал собеседник агентства, в этом районе зарегистрированы отключения в 46 населенных пунктах, обесточенных социально значимых объектов нет, информация о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, пока не поступала.

Бригады энергетиков Новгородского филиала "Россети Северо-Запад" занимаются ликвидацией аварий. Срок завершения работ пока не называется.

Согласно информации энергокомпании, скорость ветра в воскресенье утром достигала 18 м/сек. По сведениям Новгородского гидрометцентра, в настоящий момент обильный снегопад в районах области прекратился, ветер стих.