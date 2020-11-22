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В Новгородской области восстановили нарушенное метелью энергоснабжение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики в Новгородской области ликвидировали аварии на линиях электропередачи, которые принесла метель, сообщает региональное ГУМЧС в воскресенье на своей странице в одной из соцсетей.

Как уточнили в ведомстве, сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, не поступали.

Как сообщалось, в воскресенье утром обильный снегопад и ветер порывами до 18 м/сек оставили без света около 1,5 тыс. жителей 46 населенных пунктов Любытинского района области. Обесточенных социально значимых объектов не было.

Новгородская область МЧС

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