Задержан бывший прокурор Новосибирска

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Задержаны бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры области Александра Аверина, сообщил "Интерфаксу" компетентный источник.

По его словам, их задержали сотрудники СКР и ФСБ. Ференцу вменяют статью 286 УК (превышение должностных полномочий), Авериной - статью 306 УК (пособничество в заведомо ложном доносе).

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия задержанных в интересах члена совета директоров и акционера крупного холдинга Олега Ярового по фальсификации материалов уголовного дела в отношении генерального директора ООО АКГ "ЭКФАРД" Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

Яровой, по данным источника, более 20 лет поддерживает коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

"В этих целях зарегистрировано юридическое лицо ООО "Канон", через возможности которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых "юридических услуг" в интересах бизнесменов и членов криминальных структур", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в октябре 2018 года по данным фактам по распоряжению генпрокурора России была проведена комплексная проверка прокуратуры Новосибирской области. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 40 сотрудников региональной прокуратуры, лишились своих постов замгенпрокурора Иван Семчишин, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместители, ряд высокопоставленных прокуроров.

"Вместе с тем Яровой продолжил свою противоправную деятельность путем вовлечения в свои коррупционные схемы вновь назначенных сотрудников прокуратуры региона", - сказал источник.

Он добавил, что в июле 2020 года Яровой также был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от предпринимателя Юрия Верясова денежных средств за якобы прекращение его уголовного преследования через имеющиеся у Ярового связи среди должностных лиц органов прокуратуры и следственного комитета.

Яровой арестовандо 8 февраля 2021 года.