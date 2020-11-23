Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:31Заразились
на 22.11В России 2 089 329+24 581В мире 58 649 324+506 202

Задержан бывший прокурор Новосибирска

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Задержаны бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры области Александра Аверина, сообщил "Интерфаксу" компетентный источник.

По его словам, их задержали сотрудники СКР и ФСБ. Ференцу вменяют статью 286 УК (превышение должностных полномочий), Авериной - статью 306 УК (пособничество в заведомо ложном доносе).

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы задокументировали противоправные действия задержанных в интересах члена совета директоров и акционера крупного холдинга Олега Ярового по фальсификации материалов уголовного дела в отношении генерального директора ООО АКГ "ЭКФАРД" Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

Яровой, по данным источника, более 20 лет поддерживает коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

"В этих целях зарегистрировано юридическое лицо ООО "Канон", через возможности которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых "юридических услуг" в интересах бизнесменов и членов криминальных структур", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в октябре 2018 года по данным фактам по распоряжению генпрокурора России была проведена комплексная проверка прокуратуры Новосибирской области. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 40 сотрудников региональной прокуратуры, лишились своих постов замгенпрокурора Иван Семчишин, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместители, ряд высокопоставленных прокуроров.

"Вместе с тем Яровой продолжил свою противоправную деятельность путем вовлечения в свои коррупционные схемы вновь назначенных сотрудников прокуратуры региона", - сказал источник.

Он добавил, что в июле 2020 года Яровой также был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от предпринимателя Юрия Верясова денежных средств за якобы прекращение его уголовного преследования через имеющиеся у Ярового связи среди должностных лиц органов прокуратуры и следственного комитета.

Яровой арестовандо 8 февраля 2021 года.

Новосибирск Денис Ференец Иван Семчишин Генпрокуратура Олег Яровой Канон

Новости
Пандемия коронавируса

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии
Пандемия коронавируса

Часть работников крупных предприятий Башкирии отказалась от COVID-прививок

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире"

"Ъ" узнал о скором объявлении схемы реформы системы институтов развития

Что произошло за день: воскресенье, 22 ноября

Выборы в США - 2020

Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США

Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США
Пандемия коронавируса

Цену на вакцину "Спутник V" объявят в течение недели

Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой

Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой
Пандемия коронавируса

В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека

В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека

Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тыс. собак и кошек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');