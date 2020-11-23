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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
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В оперштабе РФ исключили новые федеральные COVID-ограничения

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Планов введения дополнительных ограничений из-за COVID-19 на федеральном уровне сейчас нет, заявили в оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией.

"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе", - уточнили там.

Ранее два источника в федеральном правительство сообщили "Интерфаксу", что власти РФ не исключают ужесточения ограничительных мер для обуздания пандемии коронавируса.

По данным на 23 ноября, суточный COVID-прирост в РФ поставил новый антирекорд, составив 25 173 случая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, чаще всего коронавирусом заражаются работающие люди в возрасте от 30 до 64 лет.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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