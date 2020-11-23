Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - За последние две недели в Москве произошло сглаживание ситуации с распространением коронавируса, в том числе благодаря ограничительным мерам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

"Это крайне неприятные, но необходимые меры - дистанционное обучение, и работа на "удаленке", и ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий, и ряд других, включая ограничение работы ресторанов, ночных клубов и так далее. Но, с другой стороны, это, безусловно, дает свой эффект. Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%", - сказал Собянин.

Мэр также констатировал, что ситуация с заболеваемостью сейчас сложнее, чем весной. "Показатели находятся на очень высокой планке. Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью, (по сравнению с - ИФ) весной, мы не сталкивались. Сегодня более продолжительная по сложности ситуация", - отметил Собянин.

"Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом", - заявил он.

"Тем не менее, она контролируемая, управляемая и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы в Москве", - подчеркнул мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что выявляемость пневмоний в Москве является одной из самых лучших в стране. "По количеству вновь выявленных пневмоний у нас была динамика самая маленькая за все предыдущие недели - 2%. И загрузка коечного фонда составляла около 3%, что тоже позволяет стабилизировать ситуацию", - сказал мэр Москвы.

По его словам, в запасе находится еще около 5 тыс. коек для коронавирусных больных. "Если взять всю группировку в 17 тыс., половина из этой группировки создана в резервных госпиталях", - добавил Собянин.

По данным на понедельник, 23 ноября, в столице за сутки выявили 6866 новых случаев коронавируса. C начала пандемии число зараженных выросло до 560 579 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Москве госпитализировали 1341 пациента с COVID-19. В течение суток умер 71 заболевший, всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 8379 больных.