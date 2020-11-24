Попова предупредила, что COVID-19 будет приходить каждый год

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирус будет активным до середины зимы и прихода гриппа, а возвращаться - каждый год, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он будет приходить, скорее всего, каждый год, будет "активничать" в зимний период года, надеемся, до середины зимы, потом уступит место гриппу. ОРВИ хозяйничают весь холодный период года, поэтому до весны говорить, что он совсем куда-то уйдет, нельзя", - сказала Попова на совете омбудсменов.

Глава службы отметила, что коронавирус "будет ослабевать, надеемся, но только когда мы будем ему жестко и четко противодействовать - мы это умеем". По словам Поповой, введенный масочный режим дал стабилизацию ситуации в 55 регионах страны.

По данным на 24 ноября, суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ составил более 24,3 тыс., зафиксирован антирекорд по числу смертей - 491, выписаны по выздоровлению были 23,2 тыс. человек.