В 6 регионах РФ осталось менее 10% свободных коек для больных COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Наиболее критичная ситуация с местами в больницах для пациентов с COVID-19 сложилась в шести регионах РФ, где их осталось менее 10%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область - 92%, Орловская -92,7%, республика Коми - 90,6%, Мордовия - 92,1%, Республика Крым - 93,6% и город Санкт-Петербург - 90,3%", - заявила Голикова во вторник на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

На сегодняшний день в стране развернуто более 274 тыс. ковидных коек, из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс. - аппаратами ИВЛ, уточнила она.

Однако с учетом выделенных средств на обеспечение лекарствами больных на амбулаторном этапа "мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда", так как пациенты выписываются из больниц при улучшении состояния здоровья и затем лечатся предоставленными им препаратами, отметила Голикова.