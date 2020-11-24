В Москве за сутки госпитализировали 1648 пациентов с COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки госпитализировали 1648 пациентов с COVID-19, сообщил региональный оперштаб. За предыдущие сутки таких был 1341 человек, за сутки до того - 1358 зараженных.

При этом суточный прирост заболеваемости снизился больше чем на тысячу случаев: 5838 новых заразившихся против 6866 за предыдущие сутки.

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 429 пациентов.

Среди новых заболевших 12,1% - дети, 40% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 566 417 случаев коронавирусной инфекции, умерли 8 455 заболевших.

23 ноября мэр Сергей Собянин отметил, что за последние две недели ситуация в столице с распространением коронавируса, в том числе благодаря введенным ограничительным мерам.