В РФ не зафиксировано ни одного случая повторного заражения COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, всего в мире описано 24 случая повторного заболевания.

Она рассказала, что снижение уровня антител к COVID-19 не означает, что у человека пропадает к нему иммунитет: по разным оценкам 3-5% населения могут вообще не вырабатывать защиту от инфекции.

"Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ - это бесспорные данные. (...) Говорить о том, что всё исчезло, некорректно. Ничего не исчезло. Самый главный вопрос, который стоит перед всеми учеными мира сегодня: какой титр, то есть выявляемое количество (антител) является защитным. Пока этого знания абсолютного не имеет никто", - сказала Попова на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что антитела никуда не исчезают, но может снижаться их уровень, так как организму не нужно большое количество, когда не с чем бороться. "Количество антител при любой болезни после того, как она завершена, всегда падает", - сказала она.

Также она сообщила, что опасных мутаций для человека в коронавирусе нет.

"Все замены, которые мы сегодня наблюдаем (при наблюдении за коронавирусом - ИФ), они не ведут к изменениям вируса в отношении человека, вирус не станет от этих изменений ни злее, ни добрее, ни тяжелее. Сегодня таких изменений нет (в РФ), как нет и нигде в мире", - сказала Попова.