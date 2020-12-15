В Петербурге не обнаружили ни одного повторного случая заражения COVID

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге нет ни одного официально зарегистрированного случая повторного заражения COVID-19, сообщила журналистам во вторник замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России не зафиксировано ни одного достоверного подтверждения повторного заражения COVID-19. Все потенциальные случаи повторного заражения изучаются.

При этом во вторник председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом повторно заразились пять депутатов.