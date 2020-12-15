Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

В Петербурге не обнаружили ни одного повторного случая заражения COVID

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге нет ни одного официально зарегистрированного случая повторного заражения COVID-19, сообщила журналистам во вторник замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России не зафиксировано ни одного достоверного подтверждения повторного заражения COVID-19. Все потенциальные случаи повторного заражения изучаются.

При этом во вторник председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом повторно заразились пять депутатов.

Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Ядрово"

В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Ядрово"
Пандемия коронавируса

Минздрав объявил о старте вакцинации от COVID-19 во всех регионах РФ

Минздрав объявил о старте вакцинации от COVID-19 во всех регионах РФ
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Гособвинение запросило 18 лет колонии для Карины Цуркан

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации с COVID в Петербурге

Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации с COVID в Петербурге
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Дума уточнила статью УК, по которой задерживали Ивана Голунова

Глава Росгосцирка покинет свой пост на фоне критики

Глава Росгосцирка покинет свой пост на фоне критики

Задержана владелица сгоревшего пансионата в Башкирии

Задержана владелица сгоревшего пансионата в Башкирии

Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19

Навальный попал в больницу

Навальный обратится в ФСБ из-за новых публикаций о его отравлении

Навальный обратится в ФСБ из-за новых публикаций о его отравлении
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 26 689 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 26 689 случаев COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');