У освобожденных в Петербурге детей обнаружили ссадины и температуру

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Шестеро детей, которых несколько часов удерживал в заложниках отец двух из них - житель Колпинского района Петербурга, доставлены на обследование в больницу.

У детей обнаружили признаки ОРВИ и температуру, у нескольких из них есть ссадины, сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной. Двух детей будут обследовать дополнительно и переведут в профильное медучреждение. "Остальные дети на отделении", - отметили в аппарате омбудсмена.

"Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья. Речь о переводе в социальное учреждение не идет", - уточнили там.

Во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина был пьян, он состоит на учете в психдиспансере. Мужчина отпустил детей спустя только через пять часов и сдался полиции. Дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет, мужчина является биологическим отцом двух из них.

В полиции отмечали, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ревность: мужчина заподозрил супругу в неверности и таким образом пытался привлечь к себе внимание.

Возбуждено дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.