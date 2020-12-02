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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
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Заразившийся COVID-19 врио главы Дагестана госпитализирован

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергея Меликова, находившегося на амбулаторном лечении от COVID-19, госпитализировали, сообщает в инстаграме его пресс-служба.

"Сегодня временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в целях предотвращения ухудшения здоровья", - говорится в сообщении.

25 ноября при повторной сдаче теста у Меликова подтвердился коронавирус, он продолжал работать из дома.

Меликов стал врио главы Дагестана после того, как 5 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева по собственному желанию.

Дагестан Сергей Меликов

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