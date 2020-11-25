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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
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У участников испытаний вакцины центра Чумакова не выявили нежелательных реакций

У участников испытаний вакцины центра Чумакова не выявили нежелательных реакций
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В ходе клинических испытаний вакцины против COVID-19 федерального научного центра имени Чумакова РАН у добровольцев не зафиксировано нежелательных эффектов от введения препарата, информации об иммунном ответе пока нет, сообщил заведующий отделом общей вирусологии организации Георгий Игнатьев.

"Сейчас мы находимся в клинических исследованиях. Мы уже проводим их полтора месяца, на сегодняшний день каких-то нежелательных явлений на введение вакцины у добровольцев не зарегистрировано", - сказал Игнатьев на пресс-конференции в Москве в среду.

Он добавил, что информация по иммунному ответу у добровольцев будет получена по окончанию клинических исследований. Это, по словам Игнатьева, должно произойти в феврале.

"Мы находимся в фазе клинических исследований I/II. (...) У нас вакцинированных будет 300, сто из них будет вакцинировано плацебо. Завершение всего клинического протокола, я думаю, будет в феврале. В феврале, когда мы будем иметь данные по 300 волонтерам, у нас будет гораздо больше статистики именно по безопасности вакцины и по иммуногенности", - сказал вирусолог. Предварительные данные по 200 добровольцам будут в середине января, уточнил он.

В настоящее время главный вопрос в том, какой иммунитет дает вакцина от коронавируса. "Если с безопасностью мы почти уверены, что она безопасна, то вот теперь, конечно, ключевой вопрос - это иммуногенность. Сейчас клинические (исследования - ИФ) - это не наша проблема, это всеобщая проблема. Они все проводятся в состоянии пандемии", - сказал Игнатьев.

Он пояснил, что в другой ситуации добровольцы не подвергаются опасности заразиться вирусом постоянно, как это происходит при пандемии, что осложняет наблюдение за ними.

"Эта фаза должна закончится в середине февраля, но мы будем продолжать наблюдение за нашими волонтерами, невзирая, что по протоколу эта часть будет закончена, чтобы определить все-таки эффективность вакцины - показатели три месяца и шесть месяцев после того, как они получили первую прививку, то есть до полугода", - сказал Игнатьев, уточнив, что таким образом можно будет показать длительность иммунитета.

Российские вакцины от коронавируса

В настоящее время вакцина от коронавируса центра им. Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах. Параллельно в случае получения регистрации могут быть начаты пострегистрационные исследования и на большем количестве людей.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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