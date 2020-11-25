Кремль связал активизацию поездок Путина по РФ с мерами против COVID

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возвращается в более активный график командировок по регионам страны благодаря принимаемым мерам защиты от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - сказал Песков журналистам.

В среду президент отправится в Саров, где у него будет насыщенная программа посещения.

Пескова также спросили, учитывалось ли при организации поездки главы государства в Саров, что Нижегородская область является одним из антилидеров по распространению коронавируса в РФ. В ответ пресс-секретарь напомнил, что Саров - это закрытый город, и там ситуация с коронавирусом контролируется "более эффективно" по сравнению с другими населенными пунктами региона.

У пресс-секретаря уточнили, планируется ли в ближайшее время поездка Путина в Тобольск. По словам журналистов, город якобы уже начали украшать к визиту президента.

"Мы своевременно сообщим, украшение города не является поводом для нашего сообщения. Своевременно проанонсируем дальнейшие поездки Путина по регионам", - сказал Песков.